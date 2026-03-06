Росіяни посилено охороняють нову електропідстанцію в Генічеську: "Атеш" отримав важливі фото

Агенти "Атеш" провели розвідку в Генічевському районі, де росіяни нещодавно побудували нову електропідстанцію. Окупанти посилили охорону біля об'єкта та поставили туди своїх військових.

До підстанції немає вільного доступу. На з’їзді з основної дороги встановлено шлагбаум який контролює охорона. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Росіяни перекидають катери 102-го загону спецназу до Південної бухти Севастополя, – "Атеш"

Чому росіяни посилили охорону підстанції?

Окупанти посилюють охорону біля електропідстанції в Генічевську. На місці перебуває значна кількість військових.

На з’їзді з основної дороги військові на шлагбаумі перевіряють документи та контролюють усі машини, які прямують до підстанції. Кожен транспортний засіб зупиняють, щоб переконатися, що до об'єкта не потрапить нічого підозрілого.

Росія посилює охорону на станції / Фото "Атеш"

Перед територією підстанції 2 – 3 групи військових у повній екіпіровці проводять ретельний огляд автомобілів. Перевіряють днище, салон і багажник, зупиняючи і оглядаючи всі машини без винятків.

Раніше ця електропідстанція вже піддавалася атакам зі сторони Сил оборони України.

Після ударів заходи безпеки значно посилили, що свідчить про стратегічну важливість об’єкта для окупантів, а всі деталі охорони вже передали українським військовим.

Що відомо про атаки по інших окупованих територіях