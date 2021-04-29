Підстав для розпуску Верховної Ради немає, – Разумков

Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску парламенту в Україні немає. За словами спікера, не було жодного разу, коли народні обранці не зібралися упродовж 30 днів на заплановані засідання.
Джерело:Верховна Рада
Спікер Разумков нагадав, що питання розпуску парламенту варто розглядати відповідно до Конституції та висновків Конституційного Суду України.
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За словами Разумкова, ще у 2014 році Конституційний Суд чітко визначив: якщо парламентарі упродовж 30 днів не зібралися на заплановані засідання, це може бути підставою для розпуску Ради.
Разумков зауважив: за весь час роботи Ради IX скликання такого не траплялося. Саме тому жодних причин для дострокового розпуску парламенту наразі немає.
Я не бачу підстав для розпуску Верховної Ради. І навряд чи можна йти всупереч із рішеннями КСУ,
– зауважив Разумков.
Що каже Стефанчук
- Водночас Руслан Стефанчук заявив, що формальну причину можна знайти, адже через карантин парламент не працював з грудня по січень.
- За словами Стефанчука, коли він хворів, "Верховна Рада не збиралася більше ніж 30 днів".