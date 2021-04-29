Підстав для розпуску Верховної Ради немає, – Разумков

Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску парламенту в Україні немає. За словами спікера, не було жодного разу, коли народні обранці не зібралися упродовж 30 днів на заплановані засідання.

Спікер Разумков нагадав, що питання розпуску парламенту варто розглядати відповідно до Конституції та висновків Конституційного Суду України.

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За словами Разумкова, ще у 2014 році Конституційний Суд чітко визначив: якщо парламентарі упродовж 30 днів не зібралися на заплановані засідання, це може бути підставою для розпуску Ради.

Разумков зауважив: за весь час роботи Ради IX скликання такого не траплялося. Саме тому жодних причин для дострокового розпуску парламенту наразі немає.

Я не бачу підстав для розпуску Верховної Ради. І навряд чи можна йти всупереч із рішеннями КСУ,

– зауважив Разумков.

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