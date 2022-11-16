"Рамштайн-7": у Пентагоні сказали, яку допомогу отримає Україна

Сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 16 листопада. Країни-партнери оголосили нові пакети допомоги.

Про це розповів міністр оборони Ллойд Остін. Олексій Резніков подякував йому за підтримку.

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США допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно

За інформацією Укрінформ, під час відкриття сьомого засідання у форматі "Рамштайн" Остін заявив, що близько 50 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України готові продовжувати підтримувати нашу державу.

У той час, як Росія продовжує цілити по українських цивільних, а також по енергетичній інфраструктурі, нації доброї волі надалі підтримують Україну. І жорстокість Росії лише посилює їхню рішучість,

– наголосив очільник Пентагону.

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно. За словами Остіна, завдяки зусиллям багатьох учасників Контактної групи, які не припиняють робити свої внески, українські військові отримують дедалі більше важливих оборонних можливостей. Зокрема, протиповітряні системи NASAMS, які "забезпечили 100-відсотковий успіх у перехопленні російських ракет" під час атаки 15 листопада.

"Росія здійснила ракетний удар по українських містах та людях, і вчора ми бачили повідомлення про смертельний вибух у Польщі, неподалік від кордону з Україною", – повідомив міністр оборони США.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать тісно співпрацювати із Польщею та іншими країнами, щоб зібрати більше інформації про падіння ракети. Також продовжаться консультації з країнами НАТО.

Учасники засідання "Рамштайн" традиційно заслухали доповідь української сторони щодо розвитку ситуації на фронті та обговорили найактуальніші потреби нашої держави для забезпечення можливостей оборони. За словами Остіна, мовиться про те, як продовжити й покращити процес підготовки українських захисників.

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Що нададуть Україні

Остін розповів, що країни-партнери зобов'язалися надати Україні:

Швеція – пакет допомоги на 287 мільйонів доларів, що включає системи ППО;

Іспанія – ще 2 пускові установки Hawk та ракети;

Канада – пакет допомоги на 500 мільйонів доларів, що включатиме зимове спорядження для українських військових;

Німеччина – системи ППО, артилерію та боєприпаси для РСЗВ;

Греція – боєприпаси калібру 155 міліметрів;

Польща – артилерію, боєприпаси та ППО малої дальності.

За словами очільника Пентагону, після останньої зустрічі Рамштайн сім країн або поставили в Україну критично важливі системи ППО, або зобов'язалися їх надіслати.

Окрім цього, в межах цієї контактної групи США, Нідерланди та Чехія спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для нашої держави. За словами Остіна, група "Рамштайн" відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Також зараз багато країн шукають способи допомогти нашій державі захистити себе на тривалий термін.

"Ми збираємося зберегти нашу динаміку протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати здобутки та перехопити ініціативу на полі бою. Українські війська воюють із ще більшою завзятістю та рішучістю", – заявив Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що захист українського неба є пріоритетом №1 для уряду та темою №1 під час засідання "Рамштайн-7".

Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою,

– зазначив Резніков.

Він подякував Остіну за "керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

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