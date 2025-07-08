Сирський підбив підсумки за червень: скільки російських цілей уразили Сили оборони

Головнокомандувач Збройних Сил України підпив підсумки за червень. Зокрема, розповів, яка ситуація на фронті, скільки ворожих цілей уразили Сили оборони за місяць, а також яку кількість вогневих завдань виконали захисники за напрямком DeepStrike.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський про підсумки за червень

Головком констатував, що протягом червня російські загарбники намагалися розбалансувати українську оборону, збільшували кількість ударів, прагнули розтягнути лінію бойового зіткнення.

Сирський зазначив, що завданням наших воїнів було стабілізувати ситуацію та стримувати агресора на загрозливих напрямках. Перш за все, йдеться про Північно-Слобожанський, Добропільский, Покровський і Новопавлівський. Саме там росіяни зосереджують свої основні зусилля, створили найбільшу концентрацію військ і, на жаль, відчутно переважають у силах і засобах, наголосив генерал.

Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, залученого в агресивній війні проти України. Окрім того, нарощує виробництво ракет і дронів.

Відтак, зазначив Сирський, захисники змушені вдаватися до симетричних і асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення, аби протидіяти окупантам.

Головнокомандувач наголосив, що наші воїни хоробро стримують наступальні спроби агресора. Захисники нищать особовий склад і техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових і логістичних цілях у глибині території ворога, послідовно послаблюють його виробничий потенціал.

Так, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога,

– заявив Сирський.

Генерал наголосив, що російські загарбники за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного нападу – ракет і дронів, випущених по території України.

Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей,

– зазначив головком.

Сирський підкреслив, що серед наших пріоритетів – зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.

Окрім того, генерал наголосив, що війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації й рекрутингу. Генерал зауважив, що цьому шляху є чимало проблемних питань. Водночас додав, що головне в ході мобілізації – забезпечити належну підготовку й нормальне ставлення до людей.

Сирський зазначив, що на нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією у кількох регіонах. Виявлено помилки й недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені, наголосив генерал.

Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що тим часом обнадіює фіксація зростання показників повернення із СЗЧ.

Генерал додав, що з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, Україна шукає нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту й модернізації додаткових елементів захисту.

Незмінна вимога – розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів,

– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Додав, що попереду – новий складний місяць війни. Сирський розповів, що визначив конкретні завдання для зміцнення оборонних спроможностей нашої держави.

"Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров'ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", – підкреслив головком.