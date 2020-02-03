Зустріч Ердогана і Зеленського: що обговорювали і про що домовилися

У понеділок, 3 лютого, президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав в Україну з офіційним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. У ході зустрічі лідери підписали низку спільних угод та обговорили двосторонні відносини і спільні виклики, що стоять перед двома державами.

Офіційна частина зустрічі з Володимиром Зеленським розпочалась об 11 ранку, а пізніше виступили зі спільною пресконференцією.

До теми: Понад 50 проєктів військової співпраці: про що домовляться Зеленський і Ердоган

Перед виступом двох президентів між державами було підписано низку двосторонніх угод та договорів:

угоду про військово-фінансове співробітництво;

протокол про втілення фінансової допомоги;

угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія;

меморандум про взаєморозуміння про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій;

меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі;

протокол про співробітництво між державними архівними службами.

Про що говорили Зеленський і Ердоган

За протоколом, зі вступним словом виступає той президент, який приймає колегу. Відтак слово взяв Володимир Зеленський. Він розпочав розмову зі співчуття Ердогану через загибель турецьких військових у сирійському Ідлібі.

Україна, яка шостий рік перебуває у стані війни, як ніхто розуміє і поділяє біль такої втрати,

– заявив президент України.

Він також підкреслив, що нинішня зустріч двох президентів є доволі символічною, позаяк саме у цей день 1992 року розпочалися дипломатичні відносини між Україною і Туреччиною.

"За ці роки ми пройшли шлях від звичайних стосунків сусідніх держав до взаємовигідного стратегічного партнерства. Сьогодні ми провели конструктивні та змістовні переговори", – запевнив Володимир Зеленський.

Агресія Росії проти України

Глава української держави підкреслив, що обговорив з турецьким колегою війну на Донбасі, анексію Криму та загалом агресивну політику Росії у регіоні.

У всіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямку. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, зокрема, кримських татар,

– заявив президент.

Зі свого боку Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина не припинить підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, включно з анексованим Кримом.

Економіка та інвестиції

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган також багато часу приділили питанням торгівельно-економічної та інвестиційної сфер.

"У нас є дуже амбітна ціль підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів США. Ми домовилися надати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі", – підкреслив Зеленський.

Обговорювалося також розширення співпраці сфері транспорту. Зокрема, щодо інтермодального та паромного перевезень.

Інтермодальне перевезення – змішаний вид перевезень. Він включає перевезення щонайменше двома різними видами транспорту. Наприклад, морського та автомобільного.

Співробітництво в енергетичній та оборонній сферах

Президенти обговорили диверсифікацію джерел енергопостачання та можливість транспортування каспійського газу до України.

Також обидві країни зацікавлені у посиленні спіпраці в оборонній сфері. У ній було визначено пріоритетні напрямки роботи.

Також сьогодні підписано важливу угоду, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні вам за це,

– сказав Володимир Зеленський.

Також обговорювалася співпраця за ще низкою напрямків:

авіаційна сфера :

будівництво і постачання літаків Ан-178;

: будівництво і постачання літаків Ан-178; безпека у Чорноморському регіоні:

співробітництво у пошуково-рятувальних роботах у морі;

Новина доповнюється...

Дивіться відео зустрічі Володимира Зеленського і Реджепа Ердогана:

Що відомо про візит Ердогана в Україну

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели зустріч віч-на-віч і виступили на спільній пресконференції. Після засідання вони підписали спільну заяву президентів.

Посол України у Туреччині Андрій Сибіга відзначив, що візит Реджепа Ердогана до Києва є дуже важливим для міждержавних відносини України і Туреччини. Зокрема, за підбором питань, які обговорюватимуться.

Український дипломат, зокрема, висловив сподівання, що буде підписано низку документів, що стосуватимуться сфери міграційного співробітництва. За його словами, це зменшить кількість бюрократичних процедур при подорожах громадян.

Також Україна очікує підписання угоди про взаємне визнання водійських прав, що стане практичним кроком, спрямованим на посилення захисту прав громадян обох країн.

Сторони підпишуть документ про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій. Він, наприклад, повинен сприяти взаємодії на випадок трагедій і надзвичайних подій.

Також заплановано, що буде підписано угоду, за якою Туреччина надасть близько 50 мільйонів доларів на потреби української армії, зокрема на закупівлі озброєння. Загалом на різних етапах реалізації є близько 50 спільних проєктів у сфері військово-технічного співробітництва.