Підсумковий випуск новин за 22:00: Досягення українських науковців. Головна ялинка країни

У підсумковому випуску новин за 21 листопада станом на 22:00 – розробки юних українців підкорили світ. Четверо учнів Малої Академії наук привезли з конкурсу інновацій, що проходив у Сингапурі, чотири золоті медалі. Київська влада розказала, якою буде головна новорічна ялинка України. Дерево зрізати не будуть, а зберуть з гілок сосни і ялиці.

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У Гаазі пройшли перші слухання у справі українських військових кораблів, які рік тому Росія захопила в Чорному морі.

Меру Львова Андрієві Садовому вручили підозру. Йдеться про виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку.