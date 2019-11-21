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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Досягення українських науковців. Головна ялинка країни

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 листопада станом на 22:00 – розробки юних українців підкорили світ. Четверо учнів Малої Академії наук привезли з конкурсу інновацій, що проходив у Сингапурі, чотири золоті медалі. Київська влада розказала, якою буде головна новорічна ялинка України. Дерево зрізати не будуть, а зберуть з гілок сосни і ялиці.

      Також у випуску:

      Сильний вітер наробив лиха в Одесі. Негода повалила півтора десятка дерев, та обірвала 9 ліній електромереж.

      У Гаазі пройшли перші слухання у справі українських військових кораблів, які рік тому Росія захопила в Чорному морі.

      Меру Львова Андрієві Садовому вручили підозру. Йдеться про виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. 

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      Теги: Новини політики Випуск новин дослідження Новини Києва
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