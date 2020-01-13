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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Ocean Plaza затопило окропом. Протести в Ірані

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 22:00 – у Києві в одному з торговельних центрів прорвало трубу з горячою водою. За лічені хвилини вона затомила декілька магазинів. Іран продовжує лихоманити після збиття українського Boeing. Іранці не можуть пробачити владі заяви про технічні несправності літака.

      Також у випуску:

      На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія почала ще з минулої п'ятниці.

      Розслідування щодо резонансного вбивства у Каховці отримало новий поворот. У поліції визнали, що каховські правоохоронці порушили процедуру слідчих дій на місці розстрілу і намагалися замести сліди.

      Завтра, 14 січня, у Верховній Раді депутати голосуватимуть за постанову щодо заяви України про збиття літака МАУ в Ірані.

      Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду через так званий "Мегзіт".

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
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      Теги: Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Новини Києва
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