Підсумковий випуск новин за 22:00: Ocean Plaza затопило окропом. Протести в Ірані

У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 22:00 – у Києві в одному з торговельних центрів прорвало трубу з горячою водою. За лічені хвилини вона затомила декілька магазинів. Іран продовжує лихоманити після збиття українського Boeing. Іранці не можуть пробачити владі заяви про технічні несправності літака.

Також у випуску: На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія почала ще з минулої п'ятниці. Розслідування щодо резонансного вбивства у Каховці отримало новий поворот. У поліції визнали, що каховські правоохоронці порушили процедуру слідчих дій на місці розстрілу і намагалися замести сліди. Завтра, 14 січня, у Верховній Раді депутати голосуватимуть за постанову щодо заяви України про збиття літака МАУ в Ірані. Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду через так званий "Мегзіт".