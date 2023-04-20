На Київщині може підтопити 3 райони: попереджають про небезпеку

У Київській області й надалі триматимуться підтоплення. Можливе навіть часткове затоплення присадибних ділянок.

В Укргідрометцентрі попередили, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій. Такий прогноз на 20 – 21 квітня.

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Зазначили, що можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Рівень небезпеки оцінюють як другий.

Яка ситуація по регіонах

Наразі в Україні залишаються підтопленими 1 тисяч 665 дворогосподарств:

Чернігівська – 488,

Дніпропетровська – 354,

Кіровоградська – 323,

Київська – 213,

Черкаська – 162,

Полтавська – 107,

Волинська – 18.

Серед них – 378 будинків. У Дніпропетровській області – 220, Кіровоградській – 87, Черкаській – 40, Чернігівській – 29 та Полтавській – 2.

Загалом в областях підтоплено 21 тисяч 492 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальникам довелось перевезли 168 осіб. Тепер гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Рятувальники допомагають жителям на Київщині / Фото ДСНС: