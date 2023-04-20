На Київщині може підтопити 3 райони: попереджають про небезпеку
Джерело:КОВА
У Київській області й надалі триматимуться підтоплення. Можливе навіть часткове затоплення присадибних ділянок.
В Укргідрометцентрі попередили, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій. Такий прогноз на 20 – 21 квітня.
До теми Велика вода на Київщині: ДСНС показала підтоплення з висоти пташиного польоту
Зазначили, що можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Рівень небезпеки оцінюють як другий.
Яка ситуація по регіонах
Наразі в Україні залишаються підтопленими 1 тисяч 665 дворогосподарств:
- Чернігівська – 488,
- Дніпропетровська – 354,
- Кіровоградська – 323,
- Київська – 213,
- Черкаська – 162,
- Полтавська – 107,
- Волинська – 18.
Серед них – 378 будинків. У Дніпропетровській області – 220, Кіровоградській – 87, Черкаській – 40, Чернігівській – 29 та Полтавській – 2.
Загалом в областях підтоплено 21 тисяч 492 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальникам довелось перевезли 168 осіб. Тепер гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.
Рятувальники допомагають жителям на Київщині / Фото ДСНС: