У Києві могло підтопити ще одну станцію: у метрополітені пояснили, чи є причини для паніки
Джерело:Суспільне
Днями у Києві закрили кілька станцій метро. Водночас станція "Олімпійська" не входить до цього переліку, однак повідомляють, що там є незначне підтоплення.
Місцеві телеграм-канали Києва писали, що станцію "Олімпійська" нібито починає підтоплювати. Однак у "Київському метрополітені" вважають, що причин для паніки немає.
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На коліях була вода
Очевидці розповідають, що бачили на залізничних коліях воду. Вона йде зі стін та тече невеликими струмочками прямо по коліях.
Проте причин для паніки немає, повідомляє керівництво підземки. Там розповіли, що ситуація контрольована та не варта паніки.
На станції "Олімпійська" відсутні течі, тим паче зі стін,
– зазначили у "Київському метрополітені".
Там наголосили, що перевірили цю інформацію та вона не відповідає дійсності.
У Києві підтопило "синю гілку" метро
- У п'ятницю, 8 грудня, у столиці виникли проблеми: в Київському метрополітені відбулася розгерметизація тунелю. Через це вода пішла по шляху і частину синьої гілки закрили.
- Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють на пів року через ремонт тунелю, а станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть як укриття. Тобто закрити мали майже чверть синьої гілки (Оболонсько-Теремківська лінія Київського метрополітену).
- Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вважає, що транспортній інфраструктурі Києва буде надскладно впоратися через ремонтні роботи в метро, а терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року.