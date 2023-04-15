У трьох областях України масштабні підтоплення: залиті дороги, вже працюють болотоходи

Рятувальники повідомляють про масштабні підтоплення у трьох областях України. Мовиться про Волинську, Рівненську та Черкаську.

Станом на 09:00 15 квітня, у ДСНС повідомили про результати ліквідації наслідків підтоплень. За наявною інформацією, підтоплені близько 500 дворових господарств. Мовиться про городи та подвір'я. Якщо говорити про гідрологічну ситуацію, то вона контрольована.

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Рятувальні операції тривають

Відомо, що у Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтоплено понад 10 500 гектарів сільгоспугідь.

Від початку робіт рятувальникам вдалося:

підвезти для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кілограмів харчів;

перевезти через водні перешкоди понад 1 тисячу людей;

відкачати близько 10 тисяч кубічних метрів води з 74 домогосподарств.

У Київській і Чернігівській областях залучили мобільні оперативні групи ДСНС. Вони займаються моніторингом і координацією дій у регіоні.

Відомо, що до Чернігівської області додатково відправили з інших регіонів 5 болотоходів "Богун", а також два плавальні засоби. Загалом залучали понад 280 людей і 157 одиниць техніки, щоб допомогти населенню, яке постраждало внаслідок підтоплень.

У ДСНС допомагають потерпілим від паводків / Фото ДСНС

На Чернігівщині може бути масштабний паводок

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попередив мешканців області. Він заявив, що в регіоні прогнозують масштабний паводок. За словами високопосадовця, востаннє такі масштаби фіксували ще у 2013 році.

Чаус додав, що найкритичніша ситуація по річці Дніпро. Глава ОВА зауважив, що якщо вода й надалі підійматиметься, то підтопити може 22 населені пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей.

Київ перетворило на Венецію

Рівень річки Дніпро зріс. Через це мешканці столиці спостерігають значне підтоплення по береговій лінії. Де ще вчора були доріжки для поїздок на велосипедах і самокатах – нині місце собі уподобали рибалки.

У столиці вже оголосили І рівень небезпеки, жовтий. Відомо, що в Оболонському районі підвищення рівня води стало причиною підтоплення парку "Наталка", а також Оболонської набережної. Залило стежки поблизу річки та деякі пляжні конструкції.