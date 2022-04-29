Підтримка Міноборони та МВС, фіксована ціна на газ: результати засідання уряду
Денис Шмигаль заявив, кожного тижня влада схвалює багато рішень, аби перезапустити економіку, забезпечити армію, та підтримати людей, які найбільше цього потребують.
Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду, яке відбулося 29 квітня, інформує 24 канал.
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Забезпечення армії
Він зазначив, що перший і ключовий пріоритет – це забезпечення армії. Виділили понад 119 мільярдів гривень Міністерству оборони. Ці кошти підуть на:
- зарплати;
- техніка;
- пальне;
- їжа;
- захист;
- зброя.
Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерству внутрішніх справ виділяємо понад 28 мільярдів гривень,
– сказав посадовець.
Українська економіка
Денис Шмигаль вказав, що наступним пріоритетом є економіка. В останній тиждень фіксують певні труднощі та проблеми з пальним.
- Основна причина – знищення ворогом частини нашої інфраструктури, зокрема зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- Мінекономіки та Міненергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби цю проблему вирішити.
- Схвалили зміни до держрегулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС.
Продовольча безпека
Уряд затвердив конкретний план забезпечення продовольчої безпеки України.
- він передбачає продовження програми безкоштовної роздачі продуктових наборів.
- врахована державна підтримка аграріїв, у рамках програми "5 – 7 – 9" аграрний сектор отримав уже кредитів на суму близько 15 мільярдів гривень.
- важливий пункт – заходи зі стимулювання переробки аграрної продукції в нашій державі.
Запуск програм кредитування під 0% допоміг не лише аграріям, але і багатьом іншим бізнесам перезапустити свою роботу. Сьогодні розширюємо програму, зокрема на підприємства у сфері пасажирських і вантажних перевезень,
– підкреслив прем'єр.
Окрім цього, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і "5 – 7 – 9" – максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати.
Енергетичний сектор
Стабільна робота енергетичного сектору – схвалили рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення – 8 гривень за кубометр, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави.
Окремим рішенням Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не мають зростати,
– наголосив посадовець.
"Ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам", – продовжив він.
Соціальна сфера
Денис Шмигаль поінформував, що продовжуються програми підтримки вимушених переселенців, їм уже перераховано понад 2,6 мільярда гривень виплат. Окреме питання — житло.
Уряд затвердив документ, що визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватися житло в першу чергу, це:
- багатодітні родини;
- вагітні жінки;
- сім`ї з дітьми;
- люди, які втратили працездатність;
- пенсіонери.
Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, аби там розселяти людей,
– підкреслив прем'єр-міністр.
У Дії українці зареєстрували уже понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. Такі ж можливості розширили на юридичних осіб. Вже найближчим часом вони також зможуть подавати заявки в Дії, аби уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна.
Пункти пропуску з Румунією
На кордоні з Румунією невдовзі відкриють два нові пункти пропуску: "Дяківці" та "Красноїльськ".
Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон,
– пояснив Денис Шмигаль
Водночас Україна веде перемовини з європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що прискорить процес проходження митниці.
Підтримка партнерів і союзників
Глава уряду також розповів, що цього тижня є багато новин про взаємодію з союзниками та міжнародними партнерами. Домовленості щодо підтримки для нашої держави. Серед найважливіших рішень:
- Європейський Союз ухвалив рішення про скасування мит та обмежувальних заходів для української продукції. Майже половина нашого експорту йде до Європи, а тому це дуже потужний крок для підтримки української економіки. Вдячні за це.
- Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Румунія. Вже домовилися і паралельно ведемо активні перемовини про використання портової інфраструктури цих країн для експорту української продукції.
- Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів. Кошти, виручені від їх продажу, підуть на підтримку та відновлення України.
- Також законодавці США підтримали законопроєкт про ленд-ліз для України. Це вдруге за всю світову історію. Знову для боротьби з агресором в Європі, знову для перемоги над диктатурою.
- Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 33 млрд доларів для України. Впевнений, що цей запит знайде швидку позитивну відповідь. Після цього російську армію в Україні чекатиме ще більше вкрай неприємних сюрпризів, адже більша частина цієї допомоги – це сучасна зброя.