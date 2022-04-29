Підтримка Міноборони та МВС, фіксована ціна на газ: результати засідання уряду

Денис Шмигаль заявив, кожного тижня влада схвалює багато рішень, аби перезапустити економіку, забезпечити армію, та підтримати людей, які найбільше цього потребують.

Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду, яке відбулося 29 квітня, інформує 24 канал.

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Забезпечення армії

Він зазначив, що перший і ключовий пріоритет – це забезпечення армії. Виділили понад 119 мільярдів гривень Міністерству оборони. Ці кошти підуть на:

зарплати;

техніка;

пальне;

їжа;

захист;

зброя.

Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерству внутрішніх справ виділяємо понад 28 мільярдів гривень,

– сказав посадовець.

Українська економіка

Денис Шмигаль вказав, що наступним пріоритетом є економіка. В останній тиждень фіксують певні труднощі та проблеми з пальним.

Основна причина – знищення ворогом частини нашої інфраструктури, зокрема зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Мінекономіки та Міненергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби цю проблему вирішити.

Схвалили зміни до держрегулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Продовольча безпека

Уряд затвердив конкретний план забезпечення продовольчої безпеки України.

він передбачає продовження програми безкоштовної роздачі продуктових наборів.

врахована державна підтримка аграріїв, у рамках програми "5 – 7 – 9" аграрний сектор отримав уже кредитів на суму близько 15 мільярдів гривень.

важливий пункт – заходи зі стимулювання переробки аграрної продукції в нашій державі.

Запуск програм кредитування під 0% допоміг не лише аграріям, але і багатьом іншим бізнесам перезапустити свою роботу. Сьогодні розширюємо програму, зокрема на підприємства у сфері пасажирських і вантажних перевезень,

– підкреслив прем'єр.

Окрім цього, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і "5 – 7 – 9" – максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати.

Енергетичний сектор

Стабільна робота енергетичного сектору – схвалили рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення – 8 гривень за кубометр, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави.

Окремим рішенням Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не мають зростати,

– наголосив посадовець.

"Ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам", – продовжив він.

Соціальна сфера

Денис Шмигаль поінформував, що продовжуються програми підтримки вимушених переселенців, їм уже перераховано понад 2,6 мільярда гривень виплат. Окреме питання — житло.

Уряд затвердив документ, що визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватися житло в першу чергу, це:

багатодітні родини;

вагітні жінки;

сім`ї з дітьми;

люди, які втратили працездатність;

пенсіонери.

Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, аби там розселяти людей,

– підкреслив прем'єр-міністр.

У Дії українці зареєстрували уже понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. Такі ж можливості розширили на юридичних осіб. Вже найближчим часом вони також зможуть подавати заявки в Дії, аби уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Пункти пропуску з Румунією

На кордоні з Румунією невдовзі відкриють два нові пункти пропуску: "Дяківці" та "Красноїльськ".

Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон,

– пояснив Денис Шмигаль

Водночас Україна веде перемовини з європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що прискорить процес проходження митниці.

Підтримка партнерів і союзників

Глава уряду також розповів, що цього тижня є багато новин про взаємодію з союзниками та міжнародними партнерами. Домовленості щодо підтримки для нашої держави. Серед найважливіших рішень:

Європейський Союз ухвалив рішення про скасування мит та обмежувальних заходів для української продукції. Майже половина нашого експорту йде до Європи, а тому це дуже потужний крок для підтримки української економіки. Вдячні за це.

Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Румунія. Вже домовилися і паралельно ведемо активні перемовини про використання портової інфраструктури цих країн для експорту української продукції.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів. Кошти, виручені від їх продажу, підуть на підтримку та відновлення України.

Також законодавці США підтримали законопроєкт про ленд-ліз для України. Це вдруге за всю світову історію. Знову для боротьби з агресором в Європі, знову для перемоги над диктатурою.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 33 млрд доларів для України. Впевнений, що цей запит знайде швидку позитивну відповідь. Після цього російську армію в Україні чекатиме ще більше вкрай неприємних сюрпризів, адже більша частина цієї допомоги – це сучасна зброя.

Це короткий перелік того, що вдалося досягти Україні на міжнародному фронті протягом останнього тижня. Усе наближає нашу перемогу над російськими окупантами.