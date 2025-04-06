ЗСУ – найкраща гарантія безпеки: в ISW оцінили, що може стримати Росію після перемир'я

Після перемир'я головним гарантом безпеки для України залишатимуться ЗСУ. Особливо ефкутивно українське військо зможе захищати державу, якщо міжнародні партнери підтримуватимуть високий рівень обороноздатності.

Потужність армії України відзначають представники Європейського Союзу та НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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ЗСУ можуть надалі стримувати росіян

У звіті Інституту йдеться, що українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, ефективніше за будь-який іноземний контингент, зможе стримати можливу російську агресію та забезпечувати довгостроковий мир в Україні та Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дав інтерв’ю українському виданню і заявив, що "першим рівнем" гарантій безпеки для України повинні бути українські війська, які, за словами Рютте, є "першою лінією оборони у стримуванні",

– пишуть в ISW.

Франція, Велика Британія та Італія наразі думають, які гарантії безпеки можна надати Україні після укладення мирної угоди. Зокрема в Європі припускають, що Франція та Велика Британія у співпраці із ЗСУ працюватимуть над визначенням "операцій заспокоєння" для стримування Росії. Європейські держави НАТО можуть стати ключовими у питаннях допомоги Україні, зокрема за допомогою інвестицій.

Інститут також зазначає, що вимоги Росії щодо "демілітаризації" України суперечать зусиллям президента США Дональда Трампа досягти тривалого миру в Україні. Адже Україна після завершення війни повинна мати таке ж сильне військо, як зараз.