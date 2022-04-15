Підтримував матеріально та прихистив у своєму домі: на Київщині оголосили підозру колаборанту

На Київщині 39-річний чоловік надавав окупантам матеріальну допомогу та прихистив їх у своєму домі. Йому оголосили підозру в колабораціонізмі.

Зрадник допомагав росіянам на тимчасово окупованій території в Бучанському районі. Це тривало 26 – 31 березня.

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За даними слідства, 39-річний житель Київщини здійснював активну системну передачу матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням росії,

– мовиться в повідомленні.

Колаборант давав окупантам продукти, дозволяв перебувати та харчуватися у своєму домі та підтримував ворожі дії.

Поліцейські провели обшуки в помешканні зрадника. Там вони виявили прапор країни-агресора.

Чоловікові оголосили підозру за статтею "колабораційна діяльність". Йому може загрожувати ув'язнення до 5 років.

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