Китай змушений балансувати: аналітикиня пояснила відносини між Москвою та Пекіном

Відносини Китаю та Росії не можна назвати простими, вони зміцніли після початку війни, але лише тому, що країна-агресорка сама "кинулась в обійми". Однак, Китай має чимало клопотів через російське вторгнення в Україну.

Китай використовує залежність Росії

В інтерв'ю 24 каналу аналітикиня Jamestown Foundation Алла Гурська пояснила, чи є Китай другом Росії та які "підводні камені" мають ці відносини.

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Парадоксально, що їхні зв'язки стали сильнішими після повномасштабного російського вторгнення. Але разом з тим вони стали і одночасно більш напруженими. Прив'язка Росії до Китаю стала сильнішою, ніж вона була до лютого,

– вважає аналітикиня.

За її словами, Росія сама пішла в обійми до Китаю, і Китай це розуміє. "Бачить, які зараз в Росії економічні труднощі. І намагається їх використати на свою користь".

У приклад Алла Гурська навела імпорт енергії. Замість того, щоб критикувати напад Росії на Україну, Китай в основному критикує країни НАТО та США.

Намагання втримати баланс

Водночас репутаційні втрати Китаю від співпраці з Росією стають дедалі сильнішими, особливо це видно у відносинах Китаю із країнами заходу.

Китай стоїть перед дилемою – не хоче обривати всіх зв’язків з Росією, але разом з тим хоче підтримувати зв'язки із заходом.

Отож, Китай намагається балансувати. Чим довше триватиме війна в Україні, тим важче буде Китаю балансувати. Також Китай радіє російським військовим невдачам, а також тому, що російська військова потуга вичерпується,

– зауважила Гурська.

Насправді Китай багато втратив через Росію

Аналітикиня наголосила, що війна Росії в Україні зашкодила планам Китаю – у 2014 році, коли Росія захопила Крим, це завадило розвитку китайських проєктів на півострові.

А після 24 лютого санкції, накладені на Росію, заважають розвитку та функціонуванню "Одного поясу і одного шляху" – доставка вантажів затримується і це досі завдає великих збитків для Китаю.

Також Китай був споживачем української кукурудзи. Україна змогла замінити США для Китаю в цій галузі. Тепер він вимушений хаотично шукати нові ринки постачання, залучати до цього Бразилію, і шукати способи якомога швидше імпортувати бразильську кукурудзу до Китаю.

До цього всього Китай має власні плани на Арктику та на Північний морський шлях. Зараз на ці всі плани може вплинути війна, та санкції проти Росії. Ба більше, економічні проблеми виглядають доволі малими у порівнянні з соціально-економічними та геополітичними проблемами, які війна в Україні створює для Китаю,

– пояснила Гурська.

Китай ніколи не називав Росію союзником

Аналітикиня також пригадала, що війна спричинила дестабілізацію в Казахстані та низці центральноазійських держав. А Росія, своєю чергою, стурбована китайською присутністю, яка постійно посилюється, у цьому регіоні.

"Китай, окрім всього, намагається знизити вплив Індії в регіоні, а Росія хоче і далі підтримувати наявний рівень відносин з Індією. Тобто є різні аспекти цієї дилеми для Китаю", – додала Гурська.

Але упродовж усього цього часу Китай ніколи не називав Росію союзником, натомість використовує таке поняття як партнер, але не союзник,

– резюмувала аналітикиня.

Тож, вона погодилась із іншими експертами російсько-китайських відносин, що єдине, що тримає ці країни разом, – це спільне бачення того, що США загрожують їхнім інтересам.

Останні новини про Китай на міжнародній арені

Політолог Олег Саакян вважає, що Китай не готовий ставати на бік Росії, тому хоче максимально затягнути час.

На тлі ослаблення Росії Китай може відмовитися від Тайваню та спробувати захопити східні регіони країни-агресорки. На цих територіях наразі мешкають сотні тисяч етнічних китайців.

Пекін співпрацюватиме з Вашингтоном, щоб знайти шляхи порозуміння на користь обох. При цьому, у країн є деякі розбіжності у питанні Тайваню.

Повний текст читайте за посиланням. Розповідаємо, чи діють санкції на Росію та, чи вдасться ЄС пережити цю зиму без блакитного палива з Кремля.

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