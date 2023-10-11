Підтвердили смерть ще одного українця в Ізраїлі
У Ізраїлі триває війна із бойовиками організації ХАМАС. Стало відомо, що внаслідок бойових дій загинув ще один громадянин України.
Оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа. На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця, передає 24 Канал.
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У Ізраїлі загинуло вже 3 українців
На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей.
Крім цього, відомо про дев’ять поранених. Їхній стан та місця госпіталізації уточнюються.
Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.
Доля врятованого хлопчика
Український хлопчик, якого врятували в Сдероті, відновлюється після успішної операції.
Він перебуває під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.
Війна Ізраїлю з ХАМАС: коротко
- Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано атакувала Ізраїль. Повідомляли про запуск 2200 ракет по території держави. Ізраїль офіційно перебуває у стані війни. Зокрема, також завдає успішних ударів у відповідь. Водночас спочатку держава виявилась неготовою до нападу, адже розвідка, ймовірно, пропустила підготовку ХАМАС до початку операції.
- Також для Ізраїлю існує загроза з боку Лівану. Там діє терористична організація Хезболла, яка теж вважає цю державу своїм ворогом.
- Водночас політики вважають, що за нападом ХАМАС може стояти хтось інший. Наприклад, Іран або Росія. Для останньої це вигідно, адже так вона може відвернути увагу від подій в Україні.