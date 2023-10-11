Підтвердили смерть ще одного українця в Ізраїлі

У Ізраїлі триває війна із бойовиками організації ХАМАС. Стало відомо, що внаслідок бойових дій загинув ще один громадянин України.

Оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа. На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця, передає 24 Канал.

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У Ізраїлі загинуло вже 3 українців

На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей.

Крім цього, відомо про дев’ять поранених. Їхній стан та місця госпіталізації уточнюються.

Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

Доля врятованого хлопчика

Український хлопчик, якого врятували в Сдероті, відновлюється після успішної операції.

Він перебуває під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.

Війна Ізраїлю з ХАМАС: коротко