Окупанти використовували касетні бомби: на Харківщині відкрили справу через загибель жінки
10 березня 2022 , 17:01Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Окупанти цинічно обстріляли селище Селекційне, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка.
Відомо, що рашисти використовували касетні бомби. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.
Увага Вибиті вікна, немає опалення та газу: Рубіжне знову під обстрілами окупантів
Окупанти бомбили Харківщину
Так, за даними слідства, російські агресори нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. Це сталося 10 березня 2022 року.
У результаті загинула 73-річна жінка.
За попередніми даними, обстріл здійснили касетними бомбами.Довідка. Касетні бомби – це авіабомби і артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються великою територією.
Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, загрожуючи мирному населенню.
Кримінальне провадження
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!