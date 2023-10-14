Чи підтвердились дані про українців в полоні ХАМАС: відповідь посла

Про те, що в полоні ХАМАС є громадяни України, багато писали останнім часом. Тепер стало відомо, чи так це.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук дав коментар журналістам стосовно ситуації на Близькому Сході. За його словами, днями відбудеться евакуація з Ізраїлю.

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Чи є громадяни України в полоні у бойовиків і скільки їх

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до ХАМАС, не підтвердилась. А от дані щодо загиблих українців не змінилися.

На жаль, серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль наша держава має найбільше постраждалих. Імовірно, причиною є доступні ціни на нерухомість та оренду в певних районах – і саме їх атакували терористи.

Утім, серед загиблих виключно український паспорт мала лише одна людина.

Коли буде евакуація з Ізраїлю

Це має статися найближчими днями. Людей повезуть до Румунії – щонайменше 260 українських громадян.

Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство,

– повідомив дипломат.

Щоб виїхати із Сектора Гази до Єгипту, чекають 240 українських громадян. Але, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, "їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію".

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У чому проблема з виїздом з Гази

Спершу Ізраїль погодився евакуювати людей із Сектора Гази 14 жовтня. Коридор до єгипетського Рафаху мали відкрити з 12:00 до 17:00.

Вчора дали команду, була публічна заява ізраїльського уряду жителям Сектора Гази із півночі переїхати на південь, тому що там небезпечно. Люди приїхали просто в нікуди, хтось по знайомих, хтось просто під чистим небом. Без харчування, без води, без нічого. І от в такому стані вони залишаються на сьогодні,

– говорить Корнійчук.

Але о 10 ранку 14 жовтня МЗС Ізраїля скасувало евакуацію, хоча люди вже приїхали. Двох осіб поранено, каже дипломат.

Єгипет також не розуміє, що робити. На Близькому Сході перебуває уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.