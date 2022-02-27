Підтвердженої інформації про стан літаків АН на аеродромі у Гостомелі немає, – "Антонов"

Державіаконцерн "Антонов" не має підтвердженої інформації про стан літаків АН на аеродромі у Гостомелі.

Наразі там все ще тривають бої.

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Пресслужба "Антонова" закликала дочекатися підтвердження

На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої,

– йдеться у зверненні на офіційній сторінці "Антонова" у фейсбук.

У держконцерні просять дочекатись офіційного повідомлення про стан літаків.

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Вторгнення у Гостомель:

Ближче до півночі стало відомо, що активні дії Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанту ворога в Гостомелі.

Олексій Арестович повідомив, що станом на вечір 24 лютого бої за Гостомель тривають. На місці працюють українська артилерія та танки.

Станом на 19:25 24 лютого селище міського типу Гостомель захопили окупанти. Населений пункт розташований у Бучанському районі на Київщині.

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