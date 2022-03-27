Підтверджують кров'ю вибір, – Латушко назвав кількість загиблих білорусів на війні в Україні

Загроза ймовірного вторгнення Білорусі в Україну ще залишається. Проте чимало білорусів уже воюють та помирають на російсько-українській війні, але за Україну, а не Росію.

Про це розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, уже є нова кількість загиблих білорусів, які воювали на боці України.

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Латушко: Реальні білоруси борються поруч з українцями

Латушко зазначив: якщо наступ Білорусі на територію України таки відбудеться, то для нього це буде історична трагедія й катастрофа.

Білоруси, на жаль, уже своїми життями й кров'ю підтверджують, на чиєму вони боці,

– підкреслив він.

Білоруський опозиціонер сказав, що станом на 26 березня на війні в Україні вже померли 3 білоруси. Мовиться про загиблих громадян Білорусі із батальйону імені Кастуся Калиновського, який діє у межах Збройних Сил України.

"Реальні білоруси – це ті, які сьогодні борються поруч з українцями. Я казав, зокрема, і вашим представникам (про нових загиблих білорусів – 24 канал), і вони це знають", – наголосив Латушко.

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