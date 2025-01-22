Чи здатні росіяни масовано прорвати фронт: оцінка командувача сил НАТО у Європі

Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія наразі не має достатнього військового потенціалу для швидкого наступу в Україні. Усе через брак живої сили.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". На думку Каволі, ситуація на полі бою цього року характеризуватиметься низкою невеликих наступальних дій.

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Які шанси масованого прориву росіян

На запитання про можливий розвиток ситуації на фронті цього року командувач зазначив, що не бачить ризику раптової поразки України.

Я не переживаю, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масованого прориву росіян. І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із ситуацією в обох сторін – ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив,

– зазначив Каволі.

Американський генерал вважає, що цьогоріч у війні будуть переважати невеликі наступальні операції.

"Ми бачимо, що вони виснажливі для Росії. Адже є причина, чому Росія привезла тисячі й тисячі солдатів з Північної Кореї", – пояснює він.

Каволі зазначив, що Росія й надалі стикатиметься з напруженням між прагненням наступати та нестачею живої сили. На його думку, це суттєво вплине на хід війни і змусить росіян активніше застосовувати засоби стримування, як вони це робялть впродовж останніх років.