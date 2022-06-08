"Підвернули ноги та поїхали додому": дружина дала поради окупанту, як краще втекти з війни

Правоохоронці продовжують перехоплювати розмови окупантів зі своїми рідними. В одній із них російському загарбнику дружина рекомендує скалічити себе, щоб не йти далі воювати.

Кількахвилинним діалогом поділились у ГУР. Він яскраво показує, наскільки впав моральний дух окупантів. Ба більше, він доводить, що втрат вони зазнають колосальних.

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Дружина переконує втікати з поля бою

Починається розмова російського військового з дружиною тим, що він ділиться ситуацією навколо. Мовляв, його бригада вже не проявляє ініціативи рухатись вперед. А все тому, що зазнала значних втрат. Та й командування геть зовсім ніяке.

Наприклад, тих самих штатних налічується з кілька десятків людей. Решта, додає окупант, або загинули, або зазнали поранень. Але і це ще не все. Є й ті, хто повертається до Росії та пише рапорти на звільнення.

У нас народу менш як 100 людей залишилось,

– продовжив бідкатись він.

Тож загарбник стоїть перед непростим вибором: або йти далі на вірну смерть, або повернутись додому з ганьбою. Але його дружина переконує, що втекти з війни – найкраще рішення. Мовляв, не варто ризикувати життям.

Дружина розповідає окупантові, як втекти з війни: слухайте розмову

Вона каже, що по телевізору нічого хорошого не чує. І прогнозів оптимістичних стосовно перебігу подій на майбутнє теж немає.

Невгамовний окупант не припиняє бідкання. Він розповідає, що бракує не лише особового складу, а й забезпечення. У них відсутні нічники та тепловізори. А наявне спорядження просто застаріле.

Тому дружина вирішила підкинути йому ідею. Мовляв, інші хитруни підвертають ногу та повертаються додому. А це означає, що й він може так зробити, щоб залишитись живим.

До слова, слушну пораду дружина дала окупантові. Ми не знаємо, чи прислухався він до неї. Можливо, він уже поповнив статистику втрат ворога. Вона, зауважимо, не перестає тішити.

Від початку війни знищили 31 500 окупантів

Нашим захисникам і захисницям від початку повномасштабного вторгнення вдалось знищити 31 500 російських загарбників. Зауважимо, що це приблизна цифра, адже достеменно підрахувати втрати ворога вкрай складно.

Крім того, окупанти щоденно втрачають свою техніку. Наразі відомо про 1393 танки, 3429 бойових броньованих машин, 703 артилерійські системи, 213 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 559 БпЛА, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2403 автомобілі й автоцистерни та 53 одиниці спеціальної техніки.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу: дивіться відео