На Закарпатті сталося масове заворушення між бандами ромів: відео з камер спостереження

В одному з поселень неподалік Виноградова трапився конфлікт. Попередньо, за участю ромської меншини.

Телеграм-канал "Закарпатич" пише, що між собою побилися банди ромів. А журналіст Віталій Глагола розповів, що поліції довелося залучити чималу кількість працівників, щоб нейтралізувати заворушення. Однак що саме поділили між собою роми наразі невідомо.

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Що відомо про конфлікт з ромами на Закарпатті: коментар поліції

У поліції повідомили, що інцидент трапився в одному з поселень села Підвиноградів Берегівського району. Близько 17:00 правоохоронці години отримали повідомлення про бійку. За викликом одразу виїхали наряди поліції Відділення поліції №1 Берегівського райвідділу.

Прибувши на місце події правоохоронці негайно вжили заходів для припинення правопорушення та недопущення розвитку конфлікту… При проведенні першочергових слідчих дій було встановлено, що в ході сутички троє із затриманих підручними предметами пошкодили авто марки "Mitsubishi", що належить місцевому жителю,

– розповіли в поліції.

Також у мережі публікують фото пошкодженого будинку, про який у поліції наразі не згадують:



Будинок після сутички у Виноградові / Закарпатич

Кадри з місця сутички: фото поліції

Бійка на Закарпатті: дивіться відео

Один з затриманих погрожував поліції

Загалом поліцейські затримали чотирьох активних учасників конфлікту. Це місцеві жителі віком 31, 33, 39 та 41 рік.

Під час затримання один зі зловмисників погрожував та намагався чинити опір працівникам поліції. Тож щодо нього поліцейським довелося застосовувати заходи фізичного впливу та спецзасоби.

Підозрюваних з місця події доставили до відділку поліції, після чого помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 ККУ. Тобто хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Окрім цього, одному із затриманих, який чинив опір правоохоронцям, слідчі інкримінують ч. 2 ст. 342 та ч. 2 ст. 345 ККУ – опір працівнику правоохоронного органу під час виконанням ним службових обовʼязків та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Правоохоронці зазначили, що слідство триває. В процесі правову оцінку нададуть діям кожного з учасників.