Підвищена небезпека: у центральних областях попереджають про проліт ракет

На тлі саміту G20 Росія цинічно обстрілює українські міста. Станом на 15:30 в усіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Протягом 15 листопада окупанти випустили чимало ракет по Україні, передає 24 канал. У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи.

Важливо По всій Україні – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку та ракети над територією області.

Загроза ураження об'єктів на території області,

– написав він.

Проліт ворожих ракет над областю зафіксували і на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав перебувати в укриттях.

За даними телеграм-каналу monitor, який здійснює моніторинг ворожої авіації, ракети також побачили над:

Запорізькою,

Полтавською областями.

Крім того, зафіксували запуски ракет з району Астрахані. Відомо про щонайменше ще 3 пуски. Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про третю хвилю ракет і просить залишатися в укриттях.

Що відомо про вибухи у Києві

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Печерському районі є влучання у 2 житлових будинки. Кілька ракет збили наші сили ППО над Києвом.

Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом,

– сказав Кличко.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія ракетним терором відповідає на потужну промову Володимира Зеленського на саміті G20 новим ракетним ударом.

"Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють", – підкреслив він.

Що сказав Зеленський на саміті

Під час свого виступу на саміті G20 Володимир Зеленський назвав 10 українських умов миру. Їх він закликає дотриматися Росії, щоб можна було говорити про підписання мирної угоди. Мовиться про:

Радіаційну та ядерну безпеку.

Продовольчу безпеку.

Енергетичну безпеку.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидію екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксацію закінчення війни.

Водночас глава держави додав, що "Мінська-3" не буде. За його словами, у Росії не буде можливостей нарощувати свої сили. Тож цим необхідно скористатися вже і зараз. Зробити все можливе для того, щоб зупинити війну, яку розв'язала країна-агресорка.

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