Є велика проблема, – Світан сказав, яка зброя може уразити російський підводний човен

Росія продовжує використовувати Чорне й Азовське моря у своїх військових цілях. Зокрема, там розміщуються підводні човни, здатні випускати ракети "Калібр".

Українські морські дрони Magura навряд зможуть знищити катери. Утім, як пояснив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, є зброя, яка може уразити підводні човни, однак за однієї умови.

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Яка зброя може пошкодити підводні човни

Військовий експерт розповів, що російські підводні катери запускають "Калібри" у зануреному стані. Ракети заряджені у своєрідні "кокони", які потім виводять їх у повітря й вони виконують свої завдання. Небезпека полягає у тому, що нам не відомі їхні місця розташування й відповідно звідки вийдуть "Калібри", тому маємо менше часу на перехоплення.

Відстежити підводні катери за допомогою українських БпЛА Magura неможливо, як і уразити їх. Оптимальний варіант – використовувати авіацію, причому саме гелікоптери.

Однак є велика проблема. Вертушки в море сильно не зможуть залетіти. З дальністю є негаразди та російські винищувачі їх "відмінусують". Поки не з'являються F-16, які можуть прикрити морську авіацію, коли та працюватиме по підводних човнах, це буде важко зробити,

– зазначив Світан.

Чи небезпечні зараз підводні катери росіян

В ніч на 13 вересня в Севастополі лунали вибухи, Україна вперше в історії застосувала крилаті ракети для ураження підводного човна . Відомо, що вогонь коригували з берега.

Російські окупанти, за словами льотчика-інструктора, навряд будуть дислокувати підводні човни біля Новоросійська, вони виходитимуть в море та виконуватимуть бойові завдання. Питання у тому, як катер потім зарядиться. Наразі систему для перезарядження демонтують у бухті Севастополя, щоб встановити потім у Новоросійську.

Саме тому росіяни на сьогодні відстріляли 3 – 4 "Калібри" і все, ходять пусті. А сенс тоді з підводного човна, якщо він практично нічого не несе, проти кого буде працювати? У нас як таких кораблів немає, а колихатися в морі як сміття, то ККД також немає. Тому у них є проблема: вони не запускають "Калібри", бо поки не можуть це робити у великій кількості,

– наголосив Роман Світан.

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