Є велика проблема, – Світан сказав, яка зброя може уразити російський підводний човен
Росія продовжує використовувати Чорне й Азовське моря у своїх військових цілях. Зокрема, там розміщуються підводні човни, здатні випускати ракети "Калібр".
Українські морські дрони Magura навряд зможуть знищити катери. Утім, як пояснив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, є зброя, яка може уразити підводні човни, однак за однієї умови.
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Яка зброя може пошкодити підводні човни
Військовий експерт розповів, що російські підводні катери запускають "Калібри" у зануреному стані. Ракети заряджені у своєрідні "кокони", які потім виводять їх у повітря й вони виконують свої завдання. Небезпека полягає у тому, що нам не відомі їхні місця розташування й відповідно звідки вийдуть "Калібри", тому маємо менше часу на перехоплення.
Відстежити підводні катери за допомогою українських БпЛА Magura неможливо, як і уразити їх. Оптимальний варіант – використовувати авіацію, причому саме гелікоптери.
Однак є велика проблема. Вертушки в море сильно не зможуть залетіти. З дальністю є негаразди та російські винищувачі їх "відмінусують". Поки не з'являються F-16, які можуть прикрити морську авіацію, коли та працюватиме по підводних човнах, це буде важко зробити,
– зазначив Світан.
Чи небезпечні зараз підводні катери росіян
Російські окупанти, за словами льотчика-інструктора, навряд будуть дислокувати підводні човни біля Новоросійська, вони виходитимуть в море та виконуватимуть бойові завдання. Питання у тому, як катер потім зарядиться. Наразі систему для перезарядження демонтують у бухті Севастополя, щоб встановити потім у Новоросійську.
Саме тому росіяни на сьогодні відстріляли 3 – 4 "Калібри" і все, ходять пусті. А сенс тоді з підводного човна, якщо він практично нічого не несе, проти кого буде працювати? У нас як таких кораблів немає, а колихатися в морі як сміття, то ККД також немає. Тому у них є проблема: вони не запускають "Калібри", бо поки не можуть це робити у великій кількості,
– наголосив Роман Світан.
Українці серйозно налякали росіян у Чорному морі
- Україна знищила вже 2 новітні корвети з 4, які мала Росія. Останнім став російський патрульний катер "Сергій Котов" біля Керченської протоки. Ця ділянка поблизу Керчі офіційно закрита для судноплавства. Росіян попереджали, що краще тудою не ходити.
- Щонайменше 27 членів екіпажу зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Окрім того, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, – 7 моряків.
- Після цього окупанти не виводять на бойове чергування в Чорне море свої кораблі, усі перебувають в пунктах базування. Натомість ракетоносії загалом не з'являлися на пускових рубежах та чергуванні з 19 лютого.
- Попри це, українців закликали бути пильними. Хоч Росія відвела кораблі з Чорного моря до бухт, небезпека однаково зберігається. Оскільки випуск ракет навіть звідти можливий.