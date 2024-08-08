Наслідок невдалої інформаційної політики, – ВМС про ураження "Ростову-на-Дону" і помилки Росії

Ураження та потоплення російського підводного човна "Ростов-на-Дону" у Севастополі є наслідком невдалої інформаційної політики ворога. Окрім того, це стало можливим через низку невдалих дій окупантів.

Про це в етері телемаратону розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він також розкрив деталі, що ще допомогло у потоплені "Ростова-на-Дону", передає 24 Канал.

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Чому вдалося потопити "Ростов-на-Дону"

Плетенчук наголосив, що після того, як вперше було уражено підводний човен "Ростов-на-Дону", єдине, що росіяни могли б зробити, щоб уникнути повторного удару, це: або потягнути його за герметизований подалі кудись з акваторії Азовсько-Чорноморського, або не чіпати в принципі після ураження в сухому доці.

Але вони (росіяни – 24 Канал) зробили, як завжди, навпаки. Вони його перевели на іншу локацію, на інший завод для ремонту. Ще й накрили тентом, щоб створити таку собі інтригу і паралельно з'явилися повідомлення про те, що вони його обов’язково відновлять,

– сказав речник ВМС.

Він підкреслив, що саме це могло стати тригером щодо подальшого вторинного ураження субмарини, бо все ж таки це підводний носій.

"Це, в принципі, в Чорному морі єдиний тип кораблів, який вони (росіяни – 24 Канал) досі можуть використовувати. Так, його було уражено, ймовірніше за все тепер він точно не підлягає відновленню, але ми й минулого разу були впевнені, що він вже не боєздатний, тому що пошкодження були доволі серйозні", – зауважив Плетенчук.

Речник також сказав, що загалом підводний човен набагато складніше ремонтувати і експлуатувати ніж надводний корабель. Тому росіян у цьому точно успіхів найближчим часом не буде.

До слова, причетність Сил оборони до потоплення російського підводного човна "Ростов-на-Дону" підтвердили й у Генштабі ЗСУ. Внаслідок успішного влучання наших воїнів човен затонув на місці.