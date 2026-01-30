Стало вимогою часу: у Харкові відкрили нову підземну школу
- У Харкові відкрили ще одну підземну локацію на станції метро для безпечного навчання сотень учнів.
- Підземні школи забезпечують очну освіту для 40% школярів в умовах постійних російських обстрілів.
У Харкові відкрили уже 21 підземну локацію, яка є безпечним простором для навчання дітей. Вона з'явилася на станції метро й розрахована на кілька класів.
Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко зауваживши, що у ній зможуть навчатися кілька сотень учнів. Такі заклади дозволяють дітям вчитися, не боячись постійних ударів росіян.
Підземні школи стали вимогою часу
Навчання у підземних школах дає можливість дітям спілкуватися з однолітками, вчителями. За інформацією департаменту освіти міста, завдяки таким підземним просторам вдалося надати можливість очної освіти для 40% школярів. Попри те, що навчання відбувається позмінно, але це все одно хороше рішення в умовах війни.
Сьогодні у Харкові 19800 діток мають змогу сидіти за партами. Загалом мовиться про 40% від усіх дітей, які навчаються у місті. Ще певна кількість – це школярі, які виїхали, але продовжують навчання у харківських школах дистанційно.
У нашому місті функціонує 8 підземних шкіл. Це потужні осередки, де навчаються від 1000 до 1700 дітей. Також ми відкриваємо такі невеликі осередки. Наприклад, у цих 4 кабінетах навчаються 350 учнів, є ще трохи вільних місць, але, думаю, невдовзі кількість дітей збільшиться,
– розповіла директорка департаменту освіти міськради Харкова Ольга Деменко.
Варто зауважити, що незадовго до відкриття підземної локації у метрополітені, відбулося відкриття ще одного, значно більшого підземного простору, де навчатимуться діти. У міськраді анонсують запуск ще двох таких шкіл у перші пів року 2026-го.
Також говорять про початок будівництва підземного садочка. Він має інші освітні вимоги, тому проєктування, складання кошторису тривало досить довго. У підземних школах і садочках є велика потреба, адже у Харкові залишається дуже багато дітей. Наявність таких закладів є вимогою часу, в якому ми живемо.
Росія продовжує обстрілювати Харків
Окупанти 26 січня атакували ліцей, в якому навчались діти з особливими потребами. Відомо, що відбулося пряме влучання ракети. Повністю знищений спортзал, сильно пошкоджені класи. Загалом відновлювати доведеться всі 22 кабінети, також є руйнування спального корпусу.
Уже через 2 дні, 29 січня, ворог вдарив по американській фабриці Philip Morris під Харковом. У підприємство влучила ракета. Відомо, що об'єкт не працював з 24 лютого 2022 року, працівників релокували на Львівщину.
Перед тим окупанти вдарили трьома "Шахедами" по пасажирському поїзді у Барвінківській громаді. У ньому перебувало майже 300 пасажирів. Внаслідок удару загорівся вагон та електровоз. На жаль, загинуло 6 людей.