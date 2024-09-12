Піке на глибину: українські розвідники знищили Су-30 над Чорним морем

Українські розвідники знищили ворожий винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Збити російський літак вдалося з ПЗРК.

Винищувач зник над Чорним морем у ніч проти 11 вересня. У мережі писали, що Су-30СМ проводив пуски ракет Х-31П, але раптово зник з радарів.

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Розвідники збили Су-30СМ

Головне управління розвідки провело операцію в акваторії Чорного моря, під час якої вдалося знищити російський бойовий літак Су-30СМ. Приземлити ворожий винищувач вдалося українським розвідникам з ПЗРК.

Після влучання Су-30СМ впав у море. Відомо, що винищувач належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку військово-космічних сил Росії, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

У розвідці додали, що окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

За інформацією ГУР МО, російські загарбники протягом кількох годин шукали Су-30СМ, а згодом повідомили командуванню про виявлену пляму авіаційного пального в Чорному морі. Згодом, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут виявили й уламки збитого Су-30СМ.

До слова, вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Цікаво. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники збили 369 літаків.