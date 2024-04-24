Пил із Сахари знову накрив Україну: де уже зафіксовано явище і як довго воно триватиме

Пил із Сахари знову фіксують в Україні. Саме тому в окремих районах хмари можуть мати жовтуватий відтінок, а краплі дощі "брудні".

Так, пил із Сахари, який ще вчора фіксували у Греції, сьогодні дістався території України. В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, коли він відступить з нашої території.

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Синоптики пояснили, що на супутниковому зображенні пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.



Пил із Сахари фіксують у південних і центральних областях країни / Фото Укргідрометцентру

Як довго пил буде в Україні

В Укргідрометцентрі також зауважують, що на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах.

Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть чистими,

– йдеться у повідомленні.

. Прогнозують, що цей пил швидко полишить територію України.

За прогнозом синоптиків, пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня. А з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Де уже відчули це явище

Уночі та вранці 24 квітня 2024 року на території міста Херсон, на Агрометеорологічній станції Херсон фахівці зафіксували пил та пісок з Сахари.

"Активний циклон з південно-західної Европи висотними потоками приніс пил та пісок, які при випадінні зливового дощу залишили слід на поверхнях предметів, рослинах", – повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

А у Миколаєві після дощу вулиці та автівки вкрилися шаром жовтого пилу. Фотознімки природного явища публікують городяни в соцмережах.

. Синоптики переконують, що перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин не зафіксовано.

Зауважимо, що це не вперше фіксують на території України пил із Сахари. Пісок уже доходив до нас на початку квітня. Тоді пориви сильного вітру розносили пил та пісок з шаленою швидкістю, переважно явище відчули дителі західних і центральних регіонів.