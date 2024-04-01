В Україну прийшов пил із Сахари: який він має вигляд з супутника

У повітрі над територією України фіксують пил із Сахари. Відповідні супутникові знимки платформи EUMETSAT це підтверджують.

Про це повідомили українські метеорологи. Зазначають, що сьогодні небо може бути тьмяним, а концентрація пилу в повітрі – вище, ніж зазвичай.

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Що відомо

30 – 31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5 – 12 градусів.

Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла.

Супутниковий знімок з платформи EUMETSAT

При цьому метеорологи наголошують, що в Україні станом на зараз концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Як дового триватиме явище

За даними Українського гідрометеорологічного центру, найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі.

Згодом 3 – 4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.