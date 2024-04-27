Влітку в Україну повернеться пил з Сахари: прогноз кліматологині

Навесні 2024 року в Україну двічі завітав пил з Сахари. Однак, ймовірно, що влітку ситуація повториться не один раз.

Про це в ефірі телемарафону заявила кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова. Вона зазначила, що раніше пил з Сахари затримувався в озерах, однак наразі вони вкрилися дюнами.

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Повернення пилу з Сахари

Вазіра Мартазінова зазначила, що влітку в Україну декілька разів повертатиметься пил з Сахари.

Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до нас – це, звичайно, рідкісне явище. Але я хочу сказати, що підпорядковується це явище атмосферної циркуляції. Тобто атмосферна циркуляція зараз така, вона нова стала. І те, що з'явилося зараз, я думаю, що нам треба чекати ще не один раз за літній період,

– наголосила вона.

Зазначимо, що востаннє пил з Сахари фіксували в окремих регіонах України 24 квітня. Через домінування циклону над територією, частки пилу осідали у вигляді опадів. Саме тому українці могли спостерігати так званий "брудний дощ". У ДСНС зазначали, що він є абсолютно безпечним для українців.

Яким буде літо в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, що ймовірно влітку в Україні погода буде теплою, проте не спекотною. Упродовж сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики, які приноситимуть помірну вологу і тепло.

Проте метеорологиня наголошує, що опадів за сезон випаде в межах кліматичної норми. Як і раніше, найбільш нестікою погода буде у липні. Зазвичай там найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів – цього року буде так само.