Пил з Середньої Азії вже в Україні: чи є небезпека для людей

У вівторок, 28 травня, до України надійшов пил з Середньої Азії. Очікується, що вже з четверга він покидатиме нашу територію.

Та чи небезпечний цей пил, у коментарі 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Дощитиме майже по всій Україні, а місцями – з грозами: прогноз погоди на 29 травня

Чи є загроза для людей

Загроза через пил з Середньої Азії не очікується. Однак, тим, хто схильний до захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися й зачиняти вікна.

Також Наталія Птуха припустила, що на верхніх шарах може змінитися колір неба. Втім, можливо, цей пил не буде таким інтенсивним. Тож люди можуть його навіть не помітити.

Зверніть увагу Пил із Сахари, спека навесні та сильні зливи в Дубаї: як змінюється клімат в Україні та світі

Коли цей пил покине Україну