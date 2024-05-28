Пил з Середньої Азії вже в Україні: чи є небезпека для людей
28 травня 2024, 20:00Читать новость на русском
У вівторок, 28 травня, до України надійшов пил з Середньої Азії. Очікується, що вже з четверга він покидатиме нашу територію.
Та чи небезпечний цей пил, у коментарі 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Чи є загроза для людей
Загроза через пил з Середньої Азії не очікується. Однак, тим, хто схильний до захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися й зачиняти вікна.
Також Наталія Птуха припустила, що на верхніх шарах може змінитися колір неба. Втім, можливо, цей пил не буде таким інтенсивним. Тож люди можуть його навіть не помітити.
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Коли цей пил покине Україну
- Згідно з наявними розрахунками, пил 28 та 29 травня може бути по території України. У четвер він поступово покидатиме нашу територію. Його частка вже буде значно меншою.
- Синоптикиня пояснила, що будуть змінюватися повітряні потоки. Зараз вони в нас з Південного Сходу, тому надходять запилені повітряні маси з Каспійської низовини.
- На Півдні й Заході, а вдень середи вже в більшості областей очікуються дощі. Втім, крім Чернігівської та Сумської. Там буде трохи менше опадів.
- До речі, по повітряних потоках на Сумщину й Чернігівщину якраз менше буде пил переноситися, принаймні за сьогодні й завтра, уточнила синоптикиня.
- Додала, що 30 травня напрямок більше зміниться на південний. Ті залишки пилу, які будуть по території України, вже будуть зміщуватися більше на Північ.
- "Але внаслідок того, що там і дощі вже будуть, сподіваємося, що цей пил доволі швидко буде вимиватися з нашої атмосфери", – сказала Наталія Птуха.
- До речі, синоптикиня наголосила, що це не пилова буря. Зазначила, що просто до території України надійде пил по верхніх шарах тропосфери.
- Цікаво, що пил з Середньої Азії доходив до України й раніше.