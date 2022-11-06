Що буде з пільгами для українців у Фінляндії: уряд ухвалив важливе рішення

Українські біженці ще рік матимуть захист та пільги у Фінляндії. Уряд держави солідарний з Україною та прийняв закон про продовження надання допомоги нашим землякам.

Фінляндія має чималий спільний кордон з Росією та розуміє становище, у якому опинились мільйони українців після 24 лютого. В уряді держави повідомили, що тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично продовжиться ще на рік.

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Нові документи оформлювати не потрібно

У новій поправці до фінського закону йдеться, що українці зможуть знайти прихисток, як мінімум, ще на рік без зайвої бюрократії та оформлення тисячі додаткових паперів. Тобто ті наші земляки, які вже мають посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, не повинні подавати заяву на її продовження.

Через жорстоку загарбницьку війну Росії мільйони людей втратили свої домівки. Наш обов'язок – підтримати Україну та допомогти біженцям від війни, які приїхали сюди. На жаль, війні не видно кінця, а тому потреба в допомозі триватиме ще довго,

– сказала глава МВС Кріста Мікконен.

Також вона наголосила, що офіційні процеси надання допомоги "мають бути безперебійними" та жодних додаткових бюрократичних процедур не має бути передбачено для українських біженців.

Як Фінляндія допомагає Україні

Згідно з директивою ЄС, максимальний термін захисту становить три роки. Тобто теоретично продовжувати право українців на притулок Фінляндія може лише до 4 березня 2025 року.

Як зазначили у фінському уряді, приблизно 41 тисяча українців змушені були отримати тимчасовий захист у державі через повномасштабну війну. Прогнозується, що до кінця року кількість українських біженців зросте до 48 тисяч.

Окрім того, переможці пісенного конкурсу "Євробачення" Kalush Orchestra випустили хіт з фінським гуртом The Rasmus про війну в Україні. Робота підкорила серця мільйонів людей.

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