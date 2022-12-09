Полум'я почало добиратись до мене, – пілот Karaya розповів, як врятувався з палаючого літака

Український пілот Вадим "Karaya" Ворошилов розповів, як йому вдалось врятувати життя після пошкодження літака, коли він збив 5 "шахедів" над Вінничиною. Нещодавно льотчик отримав звання Героя України.

Історію героїчного пілота оприлюднили в сюжеті Повітряних сил України. Ворошилов пригадує, тоді його ранок розпочався о 4 годині.

До теми Пілоту KARAYA, який не дав ворогу зруйнувати Вінниччину, присвоїли звання "Героя України"

Пошкодження літака

"Karaya" розповів, що вранці подали сигнал "повітря". Тоді інший льотчик знищив 2 "шахедів" на Півдні, а наступним пішов він. Також знищив 3 дрони та сів на оперативному аеродромі.

Однак вже ввечері знову розпочалась навала дронів. Пілот виконав зліт з оперативного аеродрому на Півдні й пішов на знищення повітряних цілей над небом Вінниччини.

При підході до Вінниці я візуально її спостерігав. Виконав наведення і перехоплення 5-ї повітряної цілі і, на жаль, при її знищенні уламками було пошкоджене моє повітряне судно,

– розповів чоловік.

Як Karaya відвів літак

Льотчик зізнається, що через поранення кров заважала йому повноцінно оцінити ситуацію. Однак йому вдалось відвести літак від населеного пункту. Він зазначив, що розбилось скло кабіни. Крім того, було руйнування передньої частини – носової літака.

Перша думка – так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні,

– розповів Ворошилов.

Він швидко з'ясував, що літак вже був не керований. Герой побачив перед собою чорну ділянку, подумавши, що це, ймовірно, поле.

Героїчна історія пілота: відео

Вогонь добирався до льотчика

Всередині літака спалахнула пожежа. Karaya катапультувався, коли полум'я вже почало добиратись до нього. Пригадує, що все було без зволікань – як вчила книжка.

Далі до двох хвилин він спускався на парашуті. Далі він встиг спланувати подальші дії після приземлення.

Легендарне фото

Ворошилов розповів історію, чому одразу ж після катапультування зробив фото. Він дістав телефон, аби оцінити ситуацію щодо свого стану. Хотів подивитись на себе, щоб зрозуміти, яку медичну допомогу йому треба першочергово надати собі. Тобто телефон використав як дзеркало.

Коли літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик вийде на зв'язок. Фото – це посил, що нашу націю не зламати,

– зазначив Герой.

Аналізуючи історію, він підсумував, що в якій українець б не був ситуації, він бачить лише світле майбутнє.

Що цьому передувало