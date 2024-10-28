Дивовижна історія: як українські пілоти вижили після бойового завдання

Пілот Су-24М Віктор розповів про одне зі складних бойових завдань для нього. Цей виліт міг стати останнім для льотчика та його побратима.

Про це пілот Віктор розповів начальнику служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Юрію Ігнату. Зрештою льотчик зміг вижити та навіть повернутися у стрій в роботу з авіацією.

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Чому один із вильотів Віктора міг стати для нього останнім

Віктор розповів, що він та його побратим летіли групою літаків після того, як гарно відпрацювали фугасними авіаційними бомбами по ворогу. Льотчик-штурман розвернувся та мав летіти на оперативний аеродром, але згодом із землі повідомили, що по літаках росіяни пускають ракети.

Ми зробили усе, що могли, аби врятувати машину, до останнього, як то кажуть, намагалися втекти від них. Та шанси танули. Ближче до узбережжя – відчули удар, але продовжили тягнути борт до суші,

– сказав Віктор.

Пілот Су-24 зазначив, що, перетнувши берегову лінію на Одещині, він та його побрати повністю втратили керування. Тому вихід лишався лише один – катапульта.

"Су-24 спроєктований так, що після відстрілу ліхтаря, першим спрацьовує піропатрон катапульти штурмана, за півтори секунди – льотчика. І, повірте, інколи ті півтори секунди вартують життя…" – наголосив штурман.

Він також розповів, що того разу його командир вижив, служить, проте повернутися до льотної роботи вже не зміг. За словами Віктора, будь-яке катапультування – це травма для організму, у меншій чи більшій мірі. Він же після реабілітації знову повернувся до бойової роботи.