Пілотом збитого 3 лютого в Сирії російського літака-штурмовика був уродженець Сімферополя Роман Філіпов. Він раніше служив в українській армії і зрадив батьківщину.

Про це повідомляє "Новая Газета".

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув.

У телеграм-каналі "Наблюдатель" опубліковано лист, який нібито виявили в одязі пілота збитого Су-25. Там також зазначено ім'я "Роман Філіппов".

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Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team у своєму Twitter повідомила, що літак, який був збитий, базувався в Криму на аеродромі Бельбек.