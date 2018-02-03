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Пілотом збитого в Сирії російського літака Су-25 виявився зрадник України

22:14, 3 лютого 6540 Читать новость на русском
Збитий у Сирії російський літак Су-25
Збитий у Сирії російський літак Су-25 / Фото з соціальних мереж

Пілотом збитого 3 лютого в Сирії російського літака-штурмовика був уродженець Сімферополя Роман Філіпов. Він раніше служив в українській армії і зрадив батьківщину.

Про це повідомляє "Новая Газета".

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув.

У телеграм-каналі "Наблюдатель" опубліковано лист, який нібито виявили в одязі пілота збитого Су-25. Там також зазначено ім'я "Роман Філіппов".

Читайте також: Російський Су-25 збили у Сирії: у РФ заявили про удар у відповідь і втрати бойовиків

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team у своєму Twitter повідомила, що літак, який був збитий, базувався в Криму на аеродромі Бельбек.

Теги: Новини України Новини Росії Війна у Сирії Жертви авіація Анексія Криму Сімферополь
Джерело: 24 Канал
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