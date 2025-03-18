Під загрозою відразу кілька областей: на Україну насувається пилова буря

У низці областей України очікується пилова буря та сильний вітер. Синоптики попереджають, що негода утримається до кінця доби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи можливі в Україні ураганні вітри

Пилова буря в Україні

До кінця 18 березня у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується пилова буря та сильний вітер.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– ідеться в повідомленні.

Там попередили про І рiвень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також у центрі нагадали, що наразі діє попередження в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

"I рівень небезпечності, жовтий", – додали там.



Пилова буря накриє 4 області України / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що вчора повідомлялося, що у Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни. В КМДА вказували, що аби вберегти прапор від пошкоджень, він залишиться приспущеним до покращення погодних умов.