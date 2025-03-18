Під загрозою відразу кілька областей: на Україну насувається пилова буря
- У найближчу годину і до кінця доби 18 березня в декількох областях буде пилова буря та пориви вітру 15 – 20 метрів за секуду.
- Так, негода очікується в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
У низці областей України очікується пилова буря та сильний вітер. Синоптики попереджають, що негода утримається до кінця доби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Пилова буря в Україні
До кінця 18 березня у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується пилова буря та сильний вітер.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,
– ідеться в повідомленні.
Там попередили про І рiвень небезпечності, жовтий.
В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Також у центрі нагадали, що наразі діє попередження в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
"I рівень небезпечності, жовтий", – додали там.
Пилова буря накриє 4 області України / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що вчора повідомлялося, що у Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни. В КМДА вказували, що аби вберегти прапор від пошкоджень, він залишиться приспущеним до покращення погодних умов.