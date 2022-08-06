путін розпочав "четверту світову", щоб помститися за поразку СРСР, – Піонтковський

російський диктатор владір путін дуже боляче пережив розпад радянського союзу. Тепер він вирішив мстити усім, для кого, на відміну від росіян, відома свобода.

російський диктатор владімір путін дуже болісно пережив розпад СРСР. Йому вдалося відтворити націю рабів у своїй країні, але сама думка, що поруч живуть вільні цивілізовані люди, в яких немає до нього ні краплі страху, не дає йому спокійно жити.

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Війна проти України – це помста за розпад радянського союзу

російський опозиційний політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що фразу "після війни" можна розуміти лише в одному значенні: "після перемоги України, а також США та Великої Британії як найбільш принципових союзників, над росією". Це єдиний сценарій, який може означати реальне завершення війни.

На його думку, путін кинув виклик усьому Заходу, але боїться прямого зіткнення, у якому в нього немає шансів вистояти. Втім, за будь-якого розвитку подій російського диктатора чекає така ж доля, як і Гітлера.

"Третьою світовою" я вважаю Холодну війну, внаслідок якої розпався СРСР. путін розв'язав "четверту світову" в надії помститися за це, як Гітлер хотів помститися за поразку в Першій. путіна чекає такий самий фінал, що й Гітлера,

– переконаний Піонтковський.

Також він додав, що після великих воєн змінюється структура глобальної безпеки та інших процесів, і творцями змін є держави-переможці. Піонтковський переконаний, що цього разу цими країнами будуть Україна, США та Велика Британія.

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