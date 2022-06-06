Піонтковський відповів, чи вплине можлива відставка Джонсона на допомогу Україні

У Великій Британії консерватори голосуватимуть за вотум недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону. Однак навіть якщо політик піде у відставку, підтримка України з боку британської сторони залишиться незмінною.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, український народ, проти якого Росія розв'язала повномасштабну війну, підтримує більшість британців.

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"Навіть якщо консерватори сьогодні (6 червня – 24 канал) виберуть іншого лідера замість Бориса Джонсона, нічого не зміниться. Уся Велика Британія підтримує Україну, переживає свою історичну молодість", – зазначив публіцист.

За словами Піонтковського, зараз Велика Британія є однією з лідерок у світі серед держав, які підтримують українців.

Для них Україна 2022 року, яка бореться сам на сам з Володимиром Путіним – це Велика Британія 1940 року, яка також сам на сам боролася з Гітлером,

– додав публіцист.

Що відомо про можливу відставку Джонсона

Депутати Консервативної партії вже почали таємне голосування, яке визначить, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Великої Британії. Щоб зберегти посаду, політик має здобути підтримку щонайменш 180 консерваторів, якщо проголосують усі.

Голосування відбувається в одній з кімнат комітетів. Результати будуть відомі через годину після завершення голосування – приблизно о 23:00 за київським часом.

Якщо голосування за висловлення вотуму недовіри провалиться, то Джонсон продовжить виконувати свої обов'язки та матиме імунітет від ще одного такого голосування на рік.

Нагадаємо, що проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate. Членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок з алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Джонсон підтвердив, що відвідував вечірку під час локдауну. Водночас він запевнив, що вважав захід робочим. Прем'єр також вибачився за свій вчинок.

Згідно з результатами опитування, яке провело агентство соціологічних досліджень Opinium, 59% громадян Великої Британії вважають, що депутати мають проголосувати проти Бориса Джонсона під час вотуму недовіри.

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