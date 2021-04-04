Піротехніки ДСНС знищили понад 2 тисячі авіаційних бомб у 2020 році

За час війни на Донбасі працівники ДСНС знешкодили близько 220 тисяч вибухонебезпечних приладів. З них понад 70 тисяч – у 2020 році.

Відповідну інформацію у ДСНС оприлюднили до Міжнародного дня просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності. Його щороку відзначають 4 квітня.

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Піротехніки ДСНС перевірили ділянки територій загальною площею понад 32 тисячі гектарів, а також акваторії водних об'єктів площею 101 гектар.

Упродовж минулого року вилучили та знищили понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них щонайменше 2 100 авіаційних бомб.

100 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю понад 600 людей особового складу розміновують землі від вибухонебезпечних предметів по всій Україні. Крім того, понад 100 працівників щодня виконують завдання з розмінування території Донецької та Луганської областей.

Вони — герої сьогодення, які, ризикуючи власним життям, рятують інших від смертельної небезпеки, що несуть боєприпаси,

– наголосили у ДСНС.

Рятувальники також постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням. Вони розповідають людям про правила поведінки під час виявлення підозрілих предметів.

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