Пишаємося нашим: Дія потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store
Джерело:FEDOROV
У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері. І це ще раз підтверджують новини. Так, застосунок Дія ввійшов у список найкращих додатків тижня на Apple Store.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Читайте також Українські кібервійська зламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців
Дія потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store
Як тільки ми переможемо – Україну чекає новий етап розвитку цифрової держави, запустимо в цьому році сотні крутих послуг! А ще запустимо дуже актуальну послугу в найближчу добу,
– йдеться у повідомленні.
Прем'єр-міністр зазначив, що метою команди є протягом наступних трьох років оцифрувати усі державні послуги.
Окрім того, на базі сервісу Дія запрацювало ще кілька корисних проєктів:
- Дія. Цифрова освіта
- Дія. Бізнес
- Портал єМалятко
- Портал з державними послугами Дія
Дивіться відео про те, як працює додаток Дія:
За час функціонування, застосунок замінив українцям безліч паперових документів.