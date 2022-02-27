Пишаємося нашим: Дія потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store

У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері. І це ще раз підтверджують новини. Так, застосунок Дія ввійшов у список найкращих додатків тижня на Apple Store.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Дія потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store

Як тільки ми переможемо – Україну чекає новий етап розвитку цифрової держави, запустимо в цьому році сотні крутих послуг! А ще запустимо дуже актуальну послугу в найближчу добу,

– йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр зазначив, що метою команди є протягом наступних трьох років оцифрувати усі державні послуги.

Окрім того, на базі сервісу Дія запрацювало ще кілька корисних проєктів:

Дія. Цифрова освіта

Дія. Бізнес

Портал єМалятко

Портал з державними послугами Дія

Дивіться відео про те, як працює додаток Дія:

За час функціонування, застосунок замінив українцям безліч паперових документів.



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