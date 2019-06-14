Піщана дюна: незвичний гольф-клуб збудували в Йорданії – круті фото
Елітний гольф-клуб Ayla Golf Academy & Clubhouse у Йорданії здалеку скидається на звичайну піщану дюну.
Будівля площею понад 12 тисяч квадратів розташована неподалік від портового міста Акаба на південному заході країни, пише Dezeen.
Дивіться також: Хмарочос-соняшник добудовують у Сан-Франциско: фото зовні та зсередини
Над її проектом працювали архітектори американського бюро Oppenheim Architecture. Вони зізнались, що черпали натхнення з природних ліній навколишніх краєвидів та архітектурної спадщини місцевих бедуїнів.
Гольф-клуб у вигляді дюни збудували в Йорданії / Фото: Dezeen.com
Яскрава архітектурна форма Ayla Clubhouse встановлює унікальний зв'язок з природою, захоплюючи елементарну, яскраву красу рухомого пустельного ландшафту,
– розповідають про проект в Oppenheim Architecture.
Для будівництва споруди використовували особливий вид бетону торкрет – його не заливають, а розпилюють на каркас через спеціальний шланг.
Для будівництва використовували особливий вид бетону / Фото: Dezeen.com
Помаранчевий пігмент додали до бетонної суміші, щоб допомогти будівлі гармонійно вписатися в пустельний ландшафт.
"Хвиляста" форма будівлі продиктувала облаштування інтер'єру всередині будівлі. Окрім гольф-клубу, тут є спа-центр, їдальня і торгові зали.
"Хвилястий" інтер'єр гольф-клубу в Йорданії /Фото: Dezeen.com
Житловий будинок у формі хвилі відкрили у Данії.