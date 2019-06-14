17:47
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Піщана дюна: незвичний гольф-клуб збудували в Йорданії – круті фото

      233 Читать новость на русском

      Елітний гольф-клуб Ayla Golf Academy & Clubhouse у Йорданії здалеку скидається на звичайну піщану дюну.

      Будівля площею понад 12 тисяч квадратів розташована неподалік від портового міста Акаба на південному заході країни, пише Dezeen.

      Дивіться також: Хмарочос-соняшник добудовують у Сан-Франциско: фото зовні та зсередини

      Над її проектом працювали архітектори американського бюро Oppenheim Architecture. Вони зізнались, що черпали натхнення з природних ліній навколишніх краєвидів та архітектурної спадщини місцевих бедуїнів.

      гольф-клуб дюна Йорданія
      Гольф-клуб у вигляді дюни збудували в Йорданії / Фото: Dezeen.com

      Яскрава архітектурна форма Ayla Clubhouse встановлює унікальний зв'язок з природою, захоплюючи елементарну, яскраву красу рухомого пустельного ландшафту,
      – розповідають про проект в Oppenheim Architecture.

      Для будівництва споруди використовували особливий вид бетону торкрет – його не заливають, а розпилюють на каркас через спеціальний шланг.

      гольф-клуб дюна Йорданія
      Для будівництва використовували особливий вид бетону / Фото: Dezeen.com

      Помаранчевий пігмент додали до бетонної суміші, щоб допомогти будівлі гармонійно вписатися в пустельний ландшафт.

      "Хвиляста" форма будівлі продиктувала облаштування інтер'єру всередині будівлі. Окрім гольф-клубу, тут є спа-центр, їдальня і торгові зали.

      будівля хвиля гольф-клуб Йорданія
      "Хвилястий" інтер'єр гольф-клубу в Йорданії /Фото: Dezeen.com

      Житловий будинок у формі хвилі відкрили у Данії.

      Дивіться також:
      blog_ava
      4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку
      сьогодні
      10054
      Теги: Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Йорданія Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      сьогодні , 17:01 Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      Володимир Патола
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 16:30 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 9022
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      сьогодні , 15:50 Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      499
      Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      сьогодні , 16:02 Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      Ірина Поліщук 1700
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук