Пішов по гриби і не повернувся: у Карпатах другу добу шукають чоловіка

Рятувальники Закарпаття та Івано-Франківщину вже другу добу розшукують чоловіка, що пішов по гриби та заблукав. Чоловік зник у лісі поблизу села Лопухів Тячівського району ще 10 жовтня.

Грибнику, що втратив дорогу, 37 років. Про його зникнення повідомив брат близько 20:00 вечора 10 жовтня.

Нещодавно На Львівщині пенсіонерки пішли по гриби й заблукали: їх шукали разом зі службовим собакою

Загалом обстежили вже 60 гектарів території

Наразі до пошуків залучили близько 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень: селищ Усть-Чорна та Міжгір'я (Закарпаття), Яремче та Івано-Франківська.

Також беруть участь в операції і кінологи з собаками, небайдужим залишилось і місцеве населення. Поки обстежили близько 60 гектарів гірської місцевості, зокрема, Горгани, Малі Горгани, урвище Пекло та Сивулю.

Наразі обстежили 60 гектарів гірської місцевості/ Фото ДСНС

У пошуках беруть участь рятувальники та місцеві мешканці/ Фото ДСНС

На Львівщині раніше теж заблукали грибники

У Карпатах вже настала справжня зимова погода . На високогір'ях падає сніг, а стовпчики термометрів опустились нижче нуля.

Наприкінці вересня на Львівщині заблукали двоє жінок з двома дітьми, які теж пішли по гриби. На щастя, пошуки тривали недовго та були успішними. Жінок правоохоронці та рятувальники знайшли вже через годину – цілими та неушкодженими.