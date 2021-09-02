Пішов по гриби та зник: на Буковині 9 днів шукають чоловіка
Джерело:АСС
У Чернівецькій області вже протягом 9 днів шукають 60-річного чоловіка, який зник під час походу по гриби. За фактом зникнення людини поліція розпочала кримінальне провадження.
Пошуки грибника активно продовжують рятувальники та правоохоронці. Станом на ранок 2 вересня успіхів у них, на жаль, немає.
Нещодавно Бабця померла в сухій криниці: на Дніпропетровщині сталась жахлива трагедія
Рішення щодо припинення пошуку не ухвалювали
У поліції Чернівецької області кажуть, що рішення з приводу припинення пошукових робіт поки не ухвалювали. Пошуки відбуваються у лісах на Вижниччині, обстежують також яри та балки. На це кинули близько 70 співробітників ДСНС.
Правоохоронці тим часом відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з поміткою "зникнення безвісти". У поліції запевняють, що пошуки грибника триватимуть доти, доки його не знайдуть.
Дивіться фото з пошукової операції / Фото ДСНС:
На Сумщині відшукали хлопчика, що зник у лісі
Зазначимо, що раніше на Сумщині загубився 6-річний хлопчик, який загубився в лісі. Дитину шукали добу і виявили за 4 кілометри від того місця, де він зник.
Читайте також Відійшов порибалити: на Львівщині трагічно загинув 35-річний чоловік – фото з місця події
Хлопчика шукали близько сотні рятувальників, нацгвардійці, волонтери та місцеві мешканці. До того, як повідомити ДСНС, батьки протягом 3 годин пробували відшукати сина самі.