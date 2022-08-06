Битва за Піски, Авдіївку та Бахмут: Кириленко спростував фейки окупантів про захоплення міст

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог проводить наступальні дії. Проте Бахмут, Піски та Авдіївка залишаються під контролем ЗСУ, бої за ці населені пункти тривають.

Про ситуацію на Донеччині розповів голова ОВА Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він наголосив, що російська пропаганда продукує дуже багато фейків.

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У Пісках зараз – "дуже гаряче"

Ці фейки спрямовані або на населення окупованих територій, або на зазомбоване населення росії. Вже начебто і Слов'янськ під контролем, і вони на підході до Краматорська. Але я чітко знаю, що в Пісках – дуже гаряче, проте населений пункт – під нашим контролем,

– пояснив Кириленко.

Професійне командування ЗСУ вживає всіх заходів, аби плани ворога не були реалізовані. росіяни хочуть, заволодівши Пісками, обійти Авдіївку. Всі ці задуми окупантів прекрасно зрозумілі українським військовим, тому облаштовують додаткові фортифікаційні споруди та посилюють оборону.

Авдіївку росіяни просто знищують

Кириленко зазначив, що в Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі. Кожна пошкоджена ворожими снарядами. Обстріли тут тривають цілодобово. Також під вогнем Бахмут, Сіверськ та Соледар.

росіяни доволі близько до міста Бахмут. При цьому давайте не забувати, що Луганщина – ще не повністю під контролем ворога. З наближених сіл Луганщини ворог намагається прорватись до Бахмута,

– зазначив Кириленко.

По місту гатять і ракетами, і з артилерії та авіації. При цьому реалізовувати свої плани окупантам не вдається.

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Що відбувається на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Саме на цих напрямках ворог зосередив головні зусилля. росіяни використовують штурмову та армійську авіацію.

Наступ окупантів на напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве українські військові відбили.

Біля Бахмута бої тривають.

Ворог пробував також наступати біля Лозового – Невельського, теж безуспішно.

Дивіться у відео, яка ситуація зараз на фронті: