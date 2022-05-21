Після 24 лютого для Альянсу почалася нова ера, – НАТО

Під час зустрічі керівництва НАТО пролунала заява, що після 24 лютого для Альянсу розпочалася нова ера. Організація показала, що здатна швидко змінювати свою позицію.

Відповідну заяву зробив адмірал Роб Бауер – голова військового комітету Альянсу. Він наголосив, що відбулося найбільше зміцнення колективної оборони за покоління.

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Без сумніву, для НАТО розпочалася нова ера. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за покоління. Війна президента Росії Володимира Путіна в Україні представила нам нову стратегічну реальність,

– заявив Бауер.

Він також додав, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Держава ніколи не прийме російську окупацію.

Генерал Тод Волтерс зауважив, що рішучість, а також єдність НАТО – великі як ніколи.

Генерал Філіп Лавін наголосив: Альянс має відповідати новим стратегічним реаліям. Для цього необхідне перетворення збройних сил та військового потенціалу. Трансформація передбачає не лише технології. За словами Лавіна, мовиться також про людей та їхні навички. Пріоритетом, окрім того, є зміна мислення.

Також необхідно нарощувати потенціал для участі в операціях:

на суші;

на морі;

у повітрі;

у космосі;

у кіберпросторі.

НАТО стала тією організацією, яка висловлює стурбованість

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що від початку повномасштабної війни Росії з Україною українці побачили колосальну підтримку з боку ЄС. Тим часом НАТО стало тією організацією, яка висловлює стурбованість.

За словами Кулеби, відповідно до Конституції, Україна продовжує свій шлях у НАТО. Водночас війна стала лакмусовим папірцем. Він дозволив чітко збагнути, хто підтримує Україну зараз, а хто – ні.

Глава МЗС України наголосив, що за час повномасштабної війни Євросоюз ухвалив низку історичних рішень. Зокрема, мовиться про:

надання грошей, аби Україна змогла купити необхідну зброю;

запровадження санкцій проти Росії;

визнання курсу України на євроінтеграцію.

Кулеба наголосив, шо тим часом НАТО не зробило нічого, аби пришвидшити перемогу України у війні. Хоча раніше в українському суспільстві побутувала думка, що Альянс – це сила.

Водночас Кулеба визнав, що деякі держави, які входять до НАТО, невеликими групами таки допомагають Україні.

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