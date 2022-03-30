Після 600 годин безперервної роботи: на ЧАЕС приїхала нова зміна працівників

Днями на Чорнобильську АЕС вдалося доставити нову зміну працівників. Зараз там 59 спеціалістів, 6 із них – жінки.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. Він нагадав, що працівники, яких вивели зі станції, виконували свої обов’язки понад 600 годин, – повідомляє 24 канал.

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Ротація зміни на ЧАЕС: що відомо

Крамаренко наголосив, що завдяки відданій роботі персоналу, ЧАЕС працює без перебоїв.

На ЧАЕС наразі здійснює свої посадові обов’язки 59 спеціалістів, із них – 6 жінок. Вони підтримують Чорнобильську станцію в безпечному режимі і ризиків наразі ми не вбачаємо завдяки нашим співробітникам,

– зазначив він.

Виведених з ЧАЕС фахівців доставили у Славутич. Наразі з ними працює психолог. Повідомляється, що персонал не зазнавав фізичного тиску з боку російських військових, проте окупанти чинили сильний психологічний тиск.

Зверніть увагу: за даними голови ДАЗВ, станція отримує живлення з Білорусі. На території зони відчуження енергопостачання відсутнє.

Важливо – МАГАТЕ більше не має зв'язку із системами моніторингу на ЧАЕС



