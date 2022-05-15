Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають

Кількість людей, які повертаються в Україну, все більше збільшується. Така тенденція зберігається вже упродовж останніх кількох днів.

Більше осіб почали в'їжджати на територію нашої держави, ніж виїжджати, після 9 травня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Західний кордон перетнули понад 80 тисяч людей

За їхньою інформацією, упродовж 14 травня кордони України з Європейським Союзом і Молдовою перетнули майже 84 тисячі громадян. Окрім цього, переїхали границю понад 20 тисяч транспортних засобів.



За добу перетнули кордон понад 84 тисячі осіб / Інфографіка SPRAVDI

Скільки людей повернулися і поїхали

Відомо, що за 14 травня в нашу державу прибули майже 46 тисяч осіб, серед яких – 42 тисячі українців.

Однак досі велика кількість людей покидають територію України. За той же день виїхали понад 37 тисяч людей. Найбільше осіб перетнули кордон із:

Польщею (понад 22 тисячі);

Словаччиною;

Угорщиною;

Румунією;

Молдовою.

Окрім цього, як повідомили у пресслужбі, за 14 травня оформили майже 260 вантажівок із гуманітаркою.

Загалом з 28 лютого в Україну в'їхали 1,699 мільйона осіб.

До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що майже всі українці, які виїхали до Європи, планують повернутися.

Важлива інформація від Держприкордонслужби

Щоб прослідкувати, який пункт пропуску із ЄС та Молдовою найменш завантажений, потрібно перейти на соцмережі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

В Україні через воєнний стан продовжили можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом, якщо немає можливості швидко і вчасно оформити закордонний.

Останні новини щодо українських біженців

Станом на 12 травня, через повномасштабну війну з території нашої держави виїхали понад 6 мільйонів людей. Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй.

Велика Британія продовжує допомагати Україні, зокрема й нашим громадянам. За словами прем'єра Бориса Джонсона, держава видала вже понад 100 тисяч віз за спрощеною процедурою.

У Кракові, що в Польщі, планують організувати інклюзивні літні табори для дітей з України. Там про них дбатимуть кваліфіковані спеціалісти.

У ще одному польському містечку Коросно для українців відкрили безоплатний магазинчик. В ньому можна взяти одяг та речі найпершої потреби.

Через те, що великі місця Франції стають все більш переповненими, в Парижі вирішили змінити правила розселення українських біженців.

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