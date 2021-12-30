Після Афганістану: війська міжнародної коаліції повністю вийшли з Іраку

Війська США зокрема та міжнародної коаліції загалом повністю вийшли з Іраку. Про це розповів іракський прем'єр-міністр Мустафа аль-Казимі.

За його словами, бойові завдання коаліція на території країни виконала. Тепер буде допомагати тільки консультаціями.

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Коаліційні війська вийшли з Іраку

Міжнародна коаліція вивела свої військові сили та техніку з Іраку. Як заявив у твітері глава місцевого уряду Мустафа аль-Казимі:

Коаліція завершила всі бойові завдання.

Але буде допомагати іракцям "порадами та підтримкою".

Бойові завдання міжнародної коаліції завершено. Як завершено і виведення всіх її сил і бойової техніки за межі Іраку. Як і домовилися під час стратегічного діалогу, роль коаліції надалі обмежиться порадами та підтримкою,

– написав аль-Казимі.

І додав, що народ Іраку вдячний США та союзникам за допомогу у війні з терористами.

Військова операція міжнародної коаліції у складі США, Великої Британії, Австралії та інших країн (більша частина з яких участь брали формально, тобто своїх військових не посилали) почалася в ІракуЇї метою оголошували боротьбу з міжнародним тероризмом, а також пошук та ліквідацію зброї масового ураження.

Доречно нагадати:

Війська Сполучених Штатів Америки перебували в Афганістані 19 років, 10 місяців і 25 днів. 30 серпня 2021 року останній американський солдат покинув країну.

Про виведення військ США з Іраку ж домовилися ще в липні 2021. А на початку грудня остаточно це підтвердили, та повідомили, що досягли згоди у коаліції щодо цього.

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Повний текст допису прем'єра Іраку аль-Казимі у твітері:

Бойові завдання міжнародної коаліції завершено. Як завершено і виведення всіх її сил і бойової техніки за межі Іраку. Як і домовилися під час стратегічного діалогу, роль коаліції надалі обмежиться порадами та підтримкою.

Ми дякуємо країнам і керівництву міжнародної коаліції, нашим сусідам і партнерам у війні проти "Ісламської держави", і підтверджуємо готовність наших сил захищати наш народ. Хай живе Ірак!