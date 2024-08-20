Після атаки по Тернополю перевірили якість повітря на Прикарпатті: чи є шкідливі речовини

Внаслідок нічної атаки ворога на Тернопіль, там зафіксували забруднене повітря. Так, в Івано-Франківській ОВА розповіли, чи виявили в повітрі на Прикарпатті якісь шкідливі речовини.

Повідомляється, що моніторинг якості повітря засвідчив, що стан довкілля на Прикарпатті в межах норми.

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Що відомо про якість повітря на Прикарпатті

На Прикарпатті все спокійно. Моніторинг якості повітря засвідчив, що стан довкілля в межах норми,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА поширили повідомлення Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там вказується, що відповідно до "результатів відбору проб атмосферного повітря в обласному центрі, у селах Бишів та Нижнів, а також між селами Поточище і Семаківці перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, зокрема, вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, формальдегідів, не зафіксовано".

В ОВА нагадали, що сьогодні вночі ворог атакував промисловий об'єкт на Тернопільщині, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Там зазначили, що шкідливі речовини, які виникли в процесі горіння, потрапили в атмосферу і була ймовірність забруднення повітря в сусідніх областях.

"Перевірки якості повітря засвідчили, що наразі перевищень не виявлено", – додали там.