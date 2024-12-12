Після атаки "Шахедами" в центрі Києва впали уламки

Увечері 12 грудня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Спершу тривога пролунала на Київщині, де працювала ППО, а відтак дісталася столиці. 24 Канал розкаже, що відомо

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через атаку російських БпЛА по столиці зафіксували падіння уламків. Мова про Печерський район.

"Попередньо – на відкритій території, без пожежі та потерпілих", – акцентували в КМВА.

Буквально в цей же час Повітряні сили зауважили, що над Києвом летить ворожий дрон. Те саме повідомлення з'явилося і пізніше.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що уламки російського безпілотника впали в центрі столиці – Печерському районі. Очільник міста підтвердив, що атака дронами триває – ще один "Шахед" летів у бік центру з лівого берега Дніпра.